Navijači Dinama: Treneru, hvala i zbogom!

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Navijači Dinama su izrazili nezadovoljstvo na društvenim mrežama nakon teškog poraza od Betisa.

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa sa 1-3 upisavši i treći poraz u nizu.

Golove za Betis zabili su Sergi Dominguez (31-ag), Rodrigo Riquelme (34) i Antony (38), dok je strijelac za Dinamo bio Niko Galešić (89).

Nakon što je u prva tri kola osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri “pljuske”, domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa.

Poslije utakmice protiv Betisa, navijači Dinama izrazili su svoje nezadovoljstvo u komentarima na društvenim mrežama. U nastavku prenosimo neke od komentara koji su prikupili najviše reakcija: