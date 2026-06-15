Navijači BiH s nestrpljenjem čekaju ove vijesti: Evo u kakvom je stanju Džeko

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za svoj sljedeći izazov na sjevernoameričkoj turneji u sklopu Svjetskog prvenstva, a iz tabora Zmajeva stižu iznimno ohrabrujuće vijesti uoči dvoboja sa Švicarskom.

Nakon zahtjevnog i dugog putovanja iz Toronta u Salt Lake City te iscrpljujuće utakmice protiv Kanade, stručni stožer reprezentacije BiH odlučio je igračima omogućiti nešto duži period za odmor i oporavak. Trening koji je zakazan za večernje sate po lokalnom vremenu bit će prvi nakon dolaska u Utah, što je reprezentativcima osiguralo prijeko potrebno dodatno vrijeme za regeneraciju.

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Posebnu pažnju i optimizam privlači zdravstveno stanje iskusnih reprezentativaca Edina Džeke i Ivana Šunjića. Obojica su se vratila treninzima punim intenzitetom te bi trebali biti potpuno spremni za predstojeći susret protiv Švicaraca. Njihovo prisustvo na terenu i u svlačionici predstavlja golemo pojačanje za izbornika, posebno u taktički zahtjevnoj utakmici protiv kvalitetnog protivnika kakav je Švicarska.

Uz to, razloga za zadovoljstvo ima i kada je riječ o Harisu Tabakoviću. Njegov oporavak napreduje znatno brže nego što se prvobitno predviđalo, a u reprezentaciji čvrsto vjeruju da bi uskoro mogao konkurirati za sastav i pomoći ekipi na travnjaku.

Nakon teškog okršaja s Kanadom, Zmajevi sada potpuno okreću fokus ka novom velikom izazovu. Povratak ključnih igrača u puni trenažni proces dodatno je podigao atmosferu u momčadi te ulijeva veliku nadu da Bosna i Hercegovina može pružiti snažan otpor i ostvariti pozitivan rezultat protiv jedne od najjačih europskih selekcija.