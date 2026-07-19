Nasljednik Modrića i Messija: Rodri je najbolji igrač Svjetskog prvenstva

Podijeli :

AP Photo/Yuki Iwamura by Guliver

Španjolska je nakon 16 godina ponovno osvojila naslov svjetskog prvaka, a najveće individualno priznanje turnira pripalo je njezinu kapetanu Rodriju. Nakon pobjede 1:0 protiv Argentine u finalu, veznjak je proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva i zasluženo osvojio Zlatnu loptu.

Iako je Ferran Torres u 106. minuti postigao pogodak odluke, Rodrijeva nagrada rezultat je njegovih nastupa tijekom cijelog prvenstva. Bio je motor momčadi Luisa de la Fuentea, igrač koji je diktirao tempo igre, povezivao sve linije i omogućavao ofenzivcima da igraju s puno više slobode. Njegova kontrola sredine terena bila je jedan od glavnih razloga španjolske dominacije na turniru.

Koliko je bio važan najbolje se vidjelo u finalu. Španjolska je tijekom regularnog dijela uputila čak 15 udaraca prema golu, dok Argentina nije uspjela zaprijetiti nijednim pokušajem. Lionel Messi i njegovi suigrači bili su potpuno odsječeni od španjolskih vrata, a Rodri je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju ključnim igračem ove generacije reprezentacije.

Njegovu dominaciju potvrđuju i brojke. Već prije finala imao je 655 uspješnih dodavanja uz impresivnu preciznost od 93 posto, čime je postavio rekord po broju točnih dodavanja na jednom Svjetskom prvenstvu. Iako nije privlačio pozornost golovima ili atraktivnim potezima, gotovo svaki španjolski napad započinjao je upravo preko njega.

Posebnu simboliku cijeloj priči dala je njegova izjava uoči turnira, kada je rekao da bi bez razmišljanja zamijenio Zlatnu loptu za naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom. Na kraju nije morao birati. Zadržao je najprestižniju individualnu nagradu u klupskom nogometu, osvojio Svjetsko prvenstvo i kolekciji dodao Zlatnu loptu za najboljeg igrača Mundijala.

Time je nastavio impresivan niz individualnih priznanja. Nakon što je bio proglašen najboljim igračem Lige prvaka u sezoni 2022./23., potom i najboljim nogometašem Europskog prvenstva, osvojio je i Zlatnu loptu, a sada je svemu pridodao naslov svjetskog prvaka i priznanje za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva.

Njegov uspjeh još je veći ako se uzme u obzir da se na najveću pozornicu vratio nakon teške ozljede koljena koja je nakratko zaustavila njegovu karijeru. Povratkom je dokazao da najveće utakmice ne odlučuju samo strijelci, već i igrači koji svojim mirnoćom, inteligencijom i kontrolom igre određuju tijek svakog susreta.