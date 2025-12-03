Napoli jedva svladao klub hrvatskog veznjaka u Kupu: Srpski golman zabio i obranio penal te postao heroj

Podijeli :

Domenico Cippitelli via Guliver

Nogometaši Napolija mnogo su se teže od očekivanog plasirali u četvrtfinale Talijanskog kupa, na svom su stadionu pobijedili Cagliari s ukupnih 10-9 nakon izvođenja udaraca s bijele točke.

Čak deset serija jedanaesteraca izvodili su igrači ova dva kluba kako bi se došlo do ukupnog pobjednika. Mogao je Napoli i ranije riješiti pitanje pobjednika, ali udarac u petoj seriji nije realizirao David Neres. Potom je golman Napolija Milinković-Savić obranio udarac Luvumbua, dok je Buongiorno pogodio za pobjedu Napolija.

Unutar 90 minuta Napoli je poveo golom Lucce u 28. minuti, a u 67. je izjednačio Esposito. Napoli će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika ogleda Fiorentine i Coma.

Hrvatski nogometaš Marko Rog odgledao je utakmicu s Cagliarijeve klupe za pričuve.