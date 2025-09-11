Nanio je Hrvatskoj najbolniji poraz u povijesti, sada je dočekuje u ključnom dvoboju za odlazak na SP?

Ulogu mu, navodno, gura sportski direktor Pavel Nedved, s kojim je surađivao u Saudijskoj Arabiji, gdje je do kraja prošle sezone vodio Al Shabab. Aktualnom izborniku Ivanu Hašeku prijeti smjena zbog niza razloga, pišu češki mediji.

Hrvatska za mjesec dana stiže u Prag, Česi razočarali protiv Saudijaca: ‘Jednostavno strašno, užasno!’ VIDEO / Sjajna Hrvatska deklasirala Crnu Goru i juri prema SP-u, ovacije Modriću!

Moguća promjena izbornika posebno je zanimljiva jer Češka i Hrvatska 9. listopada u Pragu igraju izravni dvoboj za prvo mjesto u skupini kvalifikacija za SP 2026. Pobjednik skupine ide direktno na Mundijal, dok drugoplasirani mora u dodatne kvalifikacije. Hrvatska je u prvom susretu u Osijeku slavila 5:1, a ključ joj je ne izgubiti u gostima kako bi osigurala izravni plasman i zadržala status nositelja u ždrijebu.

Terim je čak četiri puta vodio Galatasaray, a u tri navrata bio je izbornik Turske. Najveći uspjeh ostvario je 2008., kada je s Turcima došao do polufinala Eura, Šokantno eliminiravši Hrvatsku na penale u četvrtfinalu. Protiv Hrvatske je vodio Tursku i na Euru 1996. (0:1), Euru 2016. (0:1) te u kvalifikacijama za SP 2018. (1:1).