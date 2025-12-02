Nakon Intera, još jedan velikan želi dovesti Mlačića?! Evo koliko bi Hajduk mogao zaraditi

Prema novim saznanjima Germanijaka, u utrku se uključio i francuski velikan Marseille, koji je spreman ponuditi oko šest milijuna eura.

Dok se o Marseilleu zna tek da je ozbiljno zainteresiran, Inter je u cijelu priču uključen znatno duže. Kontakti između klubova traju više od dva mjeseca, a prije desetak dana u Milanu je održan konkretan sastanak na kojem se razgovaralo o potencijalnim uvjetima. Službena ponuda još nije poslana, ali pregovori su odmakli i čini se da bi se situacija uskoro mogla rasplesti, piše Index.

Inter ima jasan plan razvoja za Mlačića. Ne vidi ga kao igrača za svoju mladu momčad u Primaveri jer smatra da je tu razinu već prerastao. Ako se transfer realizira, Hajduk bi ga formalno prodao ove zime, ali bi Mlačić ostao na Poljudu do ljeta, po modelu sličnom lanjskom odlasku Petra Sučića iz Dinamau isti klub.

Nakon ljeta trebao bi se priključiti pripremama prve momčadi. Hoće li odmah konkurirati za mjesto u ekipi ili će otići na posudbu u neku jaču ligu, po uzoru na Luku Vuškovića, ovisit će o odluci trenera, iako se posudba zasad čini izglednijom.