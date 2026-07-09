Nakon dovođenja senzacije SP-a, Newcastle potpisao i veznjaka kojeg je željelo ‘pola Europe’

Newcastle United je doveo i treće pojačanje u ovom ljetnom prijelaznom roku, a radi se o 18-godišnjem nizozemskom veznom igraču iz Ajaxa Seanu Steuru koji je potpisao petogodišnji ugovor, objavio je engleski premierligaš.

Klub nije otkrio financijske detalje ugovora, a prema pisanju Sky Sportsa Ajax je pristao na fiksnu odštetu od 23 milijuna funti (oko 27 milijuna eura), od čega je 20 milijuna fiksni dio. Sjajnog veznjaka želio je dovesti niz europskih velikana, no Eddie Howe je taj koji može slaviti dobivanje ovog dragulja u svoje ruke.

Steur je mladi nizozemski reprezentativac i treći igrač koji je doveden ovog ljeta na St. James’ Park, nakon francuskog vratara Ewna Jaouena iz Reimsa i Bjelokošćanskog krilnog napadača Bazoumane Tourea iz Hoffenheima.

Iako ta vijest još nije službeno potvrđena, “Svrake” bi trebao pojačati i 20-godišnji švicarski reprezentativac Johan Manzambi, tvrdi Sky Sports.

Navodi se da je dogovor među klubovima postignut i da bi Freiburg na ime odštete trebao dobiti oko 60 milijuna eura, što predstavlja rekordni transfer za tog njemačkog bundesligaša.

Manzambi je u Freiburg došao 2023., a trenutačno je sa švicarskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, gdje je izazvao snažan interes svojim nastupima u prve četiri utakmice postigavši tri pogotka uz dvije asistencije. Propustio je dvoboj osmine finala protiv Kolumbije zbog ozljede koljena, a još nije poznato hoće li biti sposoban za nastup u četvrtfinalu protiv Argentine.