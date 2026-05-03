Nakon dogovorenog odlaska u Dinamo, Radeljić više neće igrati za Rijeku?

Rijeka do kraja sezone ima još pet utakmica, četiri prvenstvene i finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Dinama 13. svibnja na Opus Areni u Osijeku, u kojem će loviti obranu trofeja i spas sezone.

Ipak, prema pisanju Germanijaka, u tom finalu ne bi trebao nastupiti Stjepan Radeljić, jedan od ključnih stopera Rijeke, koji je već dogovorio prelazak u Dinamo, i to bez odštete. Zbog tog transfera razmatra se da ne konkurira ni za završnicu sezone.

Reprezentativac BiH i ključni igrač Rijeke dogovorio prelazak u Dinamo

U klubu smatraju da je takva odluka logična jer bi bilo upitno s kojim bi motivom i angažmanom igrao protiv buduće momčadi, pa se čak spominje i mogućnost da preskoči sve preostale utakmice, počevši od Lokomotive.

Prema istom izvoru, odluka se ne temelji na emocijama ili osveti, nego na planiranju budućnosti. Iako je Radeljić dao značajan doprinos Rijeci, a klub mu zauzvrat omogućio razvoj i transfer, njegov odlazak već je praktički definiran, pa se fokus prebacuje na igrače koji ostaju u kadru do kraja sezone.