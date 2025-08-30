Najveći talent Lokomotive ne dolazi u Dinamo

Podijeli :

via Guliver

Fabijan Krivak (20) ovog ljeta ipak neće u Dinamo.

Iako je postojala mogućnost transfera do 5. rujna, u Dinamu su odlučili da je kadar za ovu sezonu popunjen pa njegov dolazak trenutno nema smisla, prenosi Index.

Za Krivaka, ofenzivnog veznjaka koji najčešće igra na desnom krilu, Dinamo je imao spremnu ponudu ispod milijun eura uz bonus i postotak od idućeg transfera za Lokomotivu. Plavi na toj poziciji već imaju Matea Lisicu, mladog Cardosa Varelu i Juana Cordobu.

Mladi ofenzivac veliki je dinamovac i već neko vrijeme želi transfer u Dinamo. U 39 nastupa u SHNL-u postigao je dva gola i upisao dvije asistencije, a u ljeto 2024. doživio je tešku ozljedu koljena.

Svoj jedini gol ove sezone zabio je Vukovaru u prvom kolu SuperSport HNL-a, što je bio i pobjedonosni pogodak za Lokomotivu. Zagrebačka momčad do sada je zabilježila još samo jednu pobjedu, u gostima protiv Slaven Belupa u prošlom kolu.