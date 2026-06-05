Najvažniji švicarski napadač ipak dobio vizu za ulazak u SAD

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Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Švicarski napadač ⁠Breel Embolo pridružit će se reprezentativnim suigračima na Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u nakon što su riješeni njegovi problemi s vizom.

Švicarska reprezentacija u utorak je bez Embola otputovala u SAD jer su američke vlasti stavile Esta dozvolu na dodatnu provjeru. Esta dozvola je automatizirani sustav koji provjerava ispunjava li određena osoba uvjete i prava za ulazak u Sjedinjene Američke Države.

U srijedu na sastanku u američkom veleposlanstvu u Bernu Embolo je predstavio svoj slučaj.

“Obaviješteni smo da je Breelu Embolu odobrena viza i moći će putovati u SAD. Očekujemo da će se pridružiti momčadi u petak navečer”, priopćio je Švicarski nogometni savez.

Embolo je tijekom pandemije koronavirusa imao dva slučaja zbog kojih je došao pod svjetla javnosti. Tijekom 2021. je disciplinski kažnjen jer je prisustvovao privatnoj zabavi unatoč tadašnjim ograničavajućim mjerama. Tri godine poslije njegovo se ime pojavilo u istrazi u Baselu koja se odnosila na kupnju krivotvorenih potvrda o testiranju na koronavirus. Nije poznato je li zbog ovih slučajeva njegova Esta dozvola stavljena na dodatnu analizu.

Emobolo je u dresu švicarske reprezentacije skupio 86 nastupa te je postigao 24 pogotka. Protekle sezone je za francuskog prvoligaša Rennes zabio deset golova.