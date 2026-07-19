Chelsea i Aston Villa dogovorili megatransfer, engleski reprezentativac postaje najskuplji igrač u povijesti kluba

Engleski reprezentativac izrazio je želju za prelaskom na Stamford Bridge, a presudni faktori bili su dolazak trenera Xabija Alonsa i projekt koji mu je Chelsea predstavio. Za njega je interes pokazivao i Arsenal, ali Rogers je izabrao Chelsea.

Ovim transferom londonski klub će srušiti vlastiti rekord od 121 milijun eura, koliko je 2023. godine platio Enza Fernandeza, a nadmašit će i britanski rekord od 135 milijuna eura koji je ovog ljeta postavio Manchester City.

Rogers je u Aston Villu stigao početkom 2024. iz Middlesbrougha za oko 15 milijuna eura s bonusima, a sada će klub na njemu ostvariti ogroman profit. Dio zarade pripast će i Middlesbroughu, koji ima pravo na 20 posto od buduće prodaje.

U dresu Ville 23-godišnji ofenzivac odigrao je 125 utakmica, postigao 31 pogodak i dodao 29 asistencija. Prošle sezone upisao je 14 golova i 12 asistencija u svim natjecanjima te pomogao momčadi do osvajanja Europske lige i plasmana u Ligu prvaka.

Rogers je debitirao za englesku reprezentaciju 2024. godine, a na aktualnom Svjetskom prvenstvu nastupio je u svih sedam utakmica. U polufinalu protiv Argentine asistirao je Anthonyju Gordonu za jedini pogodak Engleske, dok je u osvajanju bronce protiv Francuske odigrao cijeli susret.