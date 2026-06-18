Najbolji strijelac lige na korak do dolaska u Dinamo: Već je u Zagrebu i dolazi – besplatno?

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Nakon što je Mario Kovačević na jučerašnjem obraćanju medijima prilikom početka Dinamovih priprema naglasio da se traže pojačanja u veznom redu, danas je osvanula vijest kako je dolazak jednog veznjaka gotovo pa riješen.

Prema pisanju izraelskih medija, Dinamo nalazi se u poodmaklim pregovorima s kapetanom Maccabija iz Tel Aviva, Dorom Peretzom.

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Izraelski veznjak je zbog zastoja u pregovorima s matičnim klubom već otputovao u glavni grad Hrvatske kako bi se osobno upoznao s uvjetima života i infrastrukturom kluba. S njim su u Zagreb stigli supruga te ugledni agent Avi Nimni, bivši legendarni nogometaš, što jasno sugerira da je posao blizu konačne realizacije, piše Sport5.

Dinamo je, navodno, pred veznjaka i prošlosezonskog najboljeg strijelca izraelske lige (19 zabijenih golova) stavio dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja za još jednu sezonu.

Financijska strana ponude iznosi oko 750 tisuća eura po sezoni, čime bi Peretz postao jedan od najplaćenijih igrača u svlačionici hrvatskog prvaka. Podsjetimo, prošle godine nakon preuzimanja predsjedničke funkcije, Zvonimir Boban naglasio je kako je upravo ovaj iznos maksimum koji je Dinamo platiti igračima po sezoni, uz eventualne iznimke kao što je bio slučaj Ismaela Bennacera.

“Tridesetjednogodišnji reprezentativac sada mora odvagnuti opcije, no ključni adut Modrih u ovim pregovorima, uz financijske uvjete, svakako je sportski motiv i sudjelovanje u kvalifikacijama za Ligu prvaka”, zaključuje Sport5 uz napomenu:

“Za razliku od Peretzove ranije, kratkotrajne inozemne epizode u talijanskoj Veneziji gdje se momčad borila za ostanak u Serie A, u Zagrebu ga čeka uloga u izrazito dominantnom sastavu. U Dinamo ne dolazi kao igrač za rotaciju, već je planiran kao siguran član udarne postave koji bi odmah trebao donijeti prevagu na terenu.”

Peretzova vrijednost prema Transfermartku iznosi 1,6 milijuna eura. U karijeri je još igrao za Hapoel Haifu i Veneziju. Usporedbe radi, njegov vršnjak i ponajbolji igrač Dinama, Josip Mišić, vrijedi 1 milijun eura, Marko Soldo 1,5 mil. eura, Miha Zajc 1,2 mil. eura, a znatno veću vrijednost očekivano imaju dvije zvijezde u usponu, Gabriel Vidović (3 mil. eura) i Luka Stojković (7 mil. eura).

U prošlogodišnjem susretu u 2. kolu ligaške faze Europske lige u kojem je Dinamo s 3:1 slavio protiv Maccabija, Peretz je ušao kao zamjena u 63. minuti.