Najbolji kada je to najpotrebnije? Hajduk u posljednjih šest utakmica zabio samo jedan gol iz igre

HNK Hajduk Split

Hajduk je u protekla tri kola imao povijesnu šansu "odmagliti" Dinamu i Rijeci s relativnom laganim utakmicama protiv Lokomotive, Varaždina i Istre. Ali poput Rijeke i Dinama i Splićani se muče te su u ta tri susreta uzeli samo dva boda.

Posebno hajdukovce osim izgubljenim bodova muči i napadačka sterilnost. Prije svega nedostatak pravih šansi te ujedno i slaba realizacija.

Hajduk je za sada u prvenstvu zabio 44 gola u 31 kolu, zadnji put su dva gola na jednoj utakmici zabili protiv Gorice u pobjedi 9. ožujka (2:1).

Što se prvenstvo više bliži završnici i kada Hajduk zaista mora iskoristiti ponuđeno, to je napadačka blokada sve izraženija.

Splićani su u zadnjih šest utakmica nakon spomenute Gorice zabila samo jedan jedini pogodak iz igre ( Rijeka, Šibenik, Slaven, Lokomotiva, Varaždin, Istra). Taj jedan zabio je već otpisani Trajkovski u 98. minuti protiv Lokomotive nakon savršene asistencije Marka Livaje. Sve osim toga zabili su iz kaznenog udarca te jedan gol Rakitića iz slobonjaka.

Kriza rezultata na Poljudu je velika, a posebno zabrinjava napadački potencijal ekipe. Pet kola je do kraja i Gattuso jednostavno mora pronaći rješenje kako doći do protivničkog gola. Kako god bilo, Hajduk je i dalje možda i najveći favorit za naslov i prilika je to koju Gattusova momčad mora iskoristiti.