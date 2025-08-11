Najbolji igrač ‘Ramljaka’ potpisao profesionalni ugovor s Dinamom

Podijeli :

Alen Szabo/GNK Dinamo Zagreb

Mladi krilni napadač Karlo Zulfić, najbolji igrač ovogodišnjeg izdanja međunarodnog juniorskog turnira Mladen Ramljak, potpisao je profesionalni ugovor s Dinamom.

Upravo je 17-godišnji Zulfić bio jedan od motora mlade maksimirske momčadi koja je, predvođena trenerom Jerkom Lekom, ove nedjelje osvojila pokal pobjednika 22. izdanja prestižnoga međunarodnog turnira, prenosi službena stranica Dinama.

Igra na mjestu desnog krila, svojim je prodorima, driblinzima i vještim udarcima namučio Juventusovu obranu, kasnije je bio i strijelac i asistent u remiju protiv Manchester Uniteda za plasman u finale da bi u samoj finalnoj utakmici zabio pogodak kojim je Dinamo i osvojio pokal pobjednika turnira.

Rođen je 3. studenoga 2007. u Zagrebu na Trešnjevci, a kao 14-godišnjak u ljeto 2022. stigao je u Dinamovu školu. Kao mali dječak, sa svojim je ocem odlazio na sjevernu tribinu navijati za najdraži klub, a danas, nekoliko godina kasnije, živi svoje snove i nastavlja sanjati da će uskoro zaigrati u najdražem dresu za prvu momčad Dinama.

