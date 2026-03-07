Najbolja momčad Konferencijske lige uoči ogleda s Rijekom remizirala u prvenstvu

Podijeli :

AP Photo/Antonin Utz via Guliver Images

Uoči okršaja s Rijekom u osmini finala Konferencijske lige Strasbourg je u domaćem prvenstvu remizirao s Auxerreom.

Golova na stadionu Abbé-Deschamps u 25. kolu Ligue 1 nije bilo (0:0) pa je Strasbourg ostao osmi s 36 bodova, što je četiri boda manje od šestoplasiranog Lillea s kojim kreću mjesta koja vode u Europu sljedeće sezone.

Auxerre je u zoni ispadanja na 16. mjestu s 19 bodova, pet manje od Nice.

Četiri dana nakon prolaska u polufinale Francuskog kupa s pobjedom 2:1 nad Reimsom, trener Strasbourga Gary O’Neil napravio je četiri promjene u prvih 11. Strasbourg je dominirao u posjedu i stvorio više izglednih šansi, ali Auxerre je i izdržao i osvojio bod.

U četvrtak 12. ožujka na Rujevici hrvatski prvak Rijeka dočekuje Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske ligfe. Podsjetimo, u ligaškom dijelu natjecanja Strasbourg je bio najbolji sa 16 osvojenih bodova od mogućih 18, dok je Rijeka ovu fazu izborila preko ciparske Omonije u playoffu.