Najbolja momčad Konferencijske lige uoči ogleda s Rijekom remizirala u prvenstvu

Uoči okršaja s Rijekom u osmini finala Konferencijske lige Strasbourg je u domaćem prvenstvu remizirao s Auxerreom.
Golova na stadionu Abbé-Deschamps u 25. kolu Ligue 1 nije bilo (0:0) pa je Strasbourg ostao osmi s 36 bodova, što je četiri boda manje od šestoplasiranog Lillea s kojim kreću mjesta koja vode u Europu sljedeće sezone.
Auxerre je u zoni ispadanja na 16. mjestu s 19 bodova, pet manje od Nice.
Četiri dana nakon prolaska u polufinale Francuskog kupa s pobjedom 2:1 nad Reimsom, trener Strasbourga Gary O’Neil napravio je četiri promjene u prvih 11. Strasbourg je dominirao u posjedu i stvorio više izglednih šansi, ali Auxerre je i izdržao i osvojio bod.
U četvrtak 12. ožujka na Rujevici hrvatski prvak Rijeka dočekuje Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske ligfe. Podsjetimo, u ligaškom dijelu natjecanja Strasbourg je bio najbolji sa 16 osvojenih bodova od mogućih 18, dok je Rijeka ovu fazu izborila preko ciparske Omonije u playoffu.
