Nagrada za sjajne predstave: Modrić uvršten na popis kandidata za najbolju momčad svijeta!

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić jedan je od 26 kandidata za ulazak u najbolju momčad svijeta za ovu godinu, objavilo je u ponedjeljak udruženje profesionalnih nogometaša FIFPRO.

Modrić, 40-godišnji vezni igrač Milana, našao se na popisu nakon glasovanja 26.000 profesionalnih nogometaša iz 68 zemalja.

Oni su u obzir uzimali izvedbu igrača koji su odigrali najmanje 30 utakmica od srpnja 2024. do kolovoza 2025.

Najboljih 11 igrača svijeta u izboru FIFPRO-a bit će objavljeno 3. studenog.

Modriću u veznom redu konkuriraju Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City/Napoli), Joao Neves (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid) i Vitinha (PSG).

Hrvatski nogometaš, koji je do ovog ljeta igrao za Real Madrid, šest puta je dosad bio izabran u FIFPRO XI. Među najboljom jedanaestoricom našao se od 2015. do 2019. te 2023. godine.

KANDIDATI ZA NAJBOLJU MOMČAD SVIJETA U 2025. U IZBORU FIFPRO-a

Vratari

Alisson Becker (Liverpool, Brazil)
Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgija)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italija)

Braniči

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, Engleska)
Pau Cubarsi (Barcelona, Španjolska)
Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroko)
Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brazil)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
William Saliba (Arsenal, Francuska)

Vezni

Luka Modrić (Milan, Hrvatska)

Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli, Belgija)
Jude Bellingham (Real Madrid, Engleska)
Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Cole Palmer (Chelsea, Engleska)
Pedri (Barcelona, Španjolska)
Federico Valverde (Real Madrid, Urugvaj)
Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Napadači

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Francuska)
Erling Haaland (Manchester City, Norveška)
Kylian Mbappe (Real Madrid, Francuska)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Raphinha (Barcelona, Brazil)
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
Mohamed Salah (Liverpool, Egipat)
Lamine Yamal (Barcelona, Španjolska)

