Nagelsmann će zaraditi bogatstvo ako dobije otkaz na klupi Njemačke

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Curtis Wong Sportspressphoto via Guliver Image

Julian Nagelsmann nalazi se na izlaznim vratima njemačke reprezentacije nakon ranog ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

Prema pisanju njemačkih medija, vodstvo Njemačkog nogometnog saveza ponudilo mu je mogućnost da sam napusti izborničku funkciju prije nego što dobije otkaz.

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O budućnosti 38-godišnjeg stručnjaka razgovaralo se na višesatnom sastanku s čelnicima DFB-a. Ako odbije podnijeti ostavku, Savez bi mogao jednostrano raskinuti ugovor, što bi ga stajalo oko sedam milijuna eura odštete.

Konačna odluka očekuje se početkom idućeg tjedna, a kao glavni kandidat za novog njemačkog izbornika i dalje se spominje Jürgen Klopp.