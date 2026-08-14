Na Stamford Bridgeu bi se ove sezone ipak trebala igrati Liga prvaka, ali domaćin neće biti Chelsea

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Ukrajinski nogometni velikan Šahtar iz Donecka izrazio je želju igrati svoje ovosezonske utakmice Lige prvaka na stadionu Chelseaja Stamford Bridgeu u Londonu.

Šahtar još od 2014. godine ne može igrati domaće utakmice na svom stadionu Donbas Areni zbog ruske aneksije pa svoje europske utakmice zadnjih godina igra u Njemačkoj i Poljskoj, a kako je Chelsea zbog loše prošle sezone ostao bez nastupa u Europi pojavila se mogućnost korištenja njegova stadiona kapaciteta 40,000 mjesta.

U Šahtaru vjeruju kako bi mogli napuniti Stamford Bridge s obzirom da samo u Londonu živi 32,000 Ukrajinaca, dok u čitavoj Velikoj Britaniji živi 100,000 osoba ukrajinskog porijekla.