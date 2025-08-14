Na Rujevicu ‘sletjela’ ponuda za Fruka! Otkriveno tko želi najboljeg igrača Rijeke i kolika je ponuda

Za najboljeg igrača hrvatskog prvaka interes pokazuje više klubova, a francuski Nantes, prema pisanju Mediasportifa, već je poslao ponudu od osam milijuna eura.

Predsjednik Rijeke Damir Mišković vjerojatno će tražiti više, jer je ranije najavio da bi Fruk mogao postati najskuplji igrač u povijesti Rijeke. U prilog time ide činjenica da je Rijeka otkupila sva prava na budući transfer Fruka od Fiorentine u iznosu od četiri milijuna eura, prije nešto više od mjesec dana.

Aktualni rekord drži prodaja Andreja Kramarića u Leicester za devet milijuna eura 2015. godine.