Na Maksimir stigla dva nova pojačanja, uskoro slijedi predstavljanje

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Dinamo je pred realizacijom još dva transfera. U Zagreb su stigli Kiril Kravcov (24) i Fuzy Taylor (18), koji bi u ponedjeljak trebali obaviti liječničke preglede.

Kravcov je 24-godišnji Rus koji dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Sočijem. Ako uspješno prođe liječničke preglede, s Dinamom bi trebao potpisati četverogodišnji ugovor i odmah se priključiti prvoj momčadi Marija Kovačevića.

U Maksimiru ga vide kao rješenje na poziciji zadnjeg veznog i potencijalnu dugoročnu zamjenu za Josipa Mišića.

Taylor je, s druge strane, projekt za budućnost. Mladi Ganac u početku će biti priključen Dinamu B, koji vodi Jerko Leko, ali će istodobno trenirati i s prvom momčadi. U Dinamu imaju velika očekivanja od 18-godišnjeg veznjaka, koji već ima iskustvo igranja seniorskog nogometa.