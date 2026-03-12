Na ‘hlađenju’ do daljnjeg: Kolarić i Matić drugo kolo zaredom neće suditi u SHNL-u

Podijeli :

xEibner-Pressefoto ThomasxHessx via Guliver

Sudac Patrik Kolarić neće suditi ni u 26. kolu SuperSport HNL. Nije bio delegiran ni u prošlom kolu prvenstva, a posljednjih dana našao se u središtu pozornosti zbog suđenja na kaotičnoj četvrtfinalnoj utakmici SuperSport Hrvatski kup između HNK Rijeka i HNK Hajduk Split na Rujevici.

Sličnu situaciju prolazi i sudac Ivan Matić, koji je također već dva kola izvan delegiranja. Kolarić je bio glavni sudac, a Matić u VAR sobi na toj utakmici, a njihovo suđenje izazvalo je veliko nezadovoljstvo. Kritike je javno iznio i šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec.

U sudačkoj analizi Layec je naveo da je Kolarić tijekom utakmice napravio čak pet ozbiljnih pogrešaka, dok ga je VAR u tri navrata morao ispraviti. Uobičajena praksa u takvim slučajevima je da se suci privremeno maknu s delegiranja, odnosno pošalju na “hlađenje”, što se sada dogodilo i Kolariću.

Layec je također istaknuo da je Rijeka oštećena jer Kolarić nije dodijelio crvene kartone igračima Hajduka Roko Racić i Ante Rebić u dvije različite situacije. Uz to je u još tri navrata donio pogrešne odluke, ali su one kasnije korigirane uz pomoć VAR-a.

Riječ je o situacijama iz 4. minute kada je prvotno dosuđen penal za Rijeku, koji je nakon pregleda poništen i pretvoren u simuliranje, zatim o jedanaestercu iz 53. minute koji u početku nije dosuđen, te o situaciji iz 14. minute sudačke nadoknade kada je penal za Rijeku dodijeljen tek nakon VAR intervencije.

Unatoč kritikama u domaćem prvenstvu, Kolarić će uskoro suditi u Europi. Delegiran je za glavnog suca četvrtfinalne utakmice UEFA Youth League između Atlético Madrid U19 i Club Brugge U19, koja je na rasporedu 17. ožujka u 14 sati. Pomagat će mu pomoćni suci Luka Pajić i Ivan Starčević, dok će četvrti sudac biti Španjolac Álvaro Rodríguez Recio.

To će Kolariću biti šesta europska utakmica ove sezone, a četvrta u Ligi prvaka mladih. Posljednji put sudio je početkom veljače kada je Maccabi Haifa U19 nakon raspucavanja izbacio FC Barcelona U19 u doigravanju za osminu finala. Uz to je vodio i jednu utakmicu kvalifikacija za UEFA Europa League te jednu utakmicu UEFA Europa Conference League.