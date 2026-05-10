Musa nastavlja s kvalitetnim partijama, namjestio je dva pogotka u slavlju svoje momčadi

AP Photo/Brandon Wade via Guliver Image

Nogometaši Dallasa s uvjerljivih su 3-1 pobijedili Real Salt Lake u utakmici sjevernoameričkog MLS-a, a hrvatski reprezentativac Petar Musa imao je istaknutu ulogu u svojoj momčadi i velike zasluge za prva dva pogotka, a jedino što mu je nedostajalo bio je pogodak.

Dallas je poveo u 18. minuti, kad je Musa dodao loptu do Santiaga Morena, a kolumbijski napadač je udarcem s ruba kaznenog prostora svladao gostujućeg vratara.

Već u 24. minuti Dallas je udvostručio prednost, kad je Brazilac Kaick poslao loptu u mrežu, nakon što je gostujući vratar Rafael Cabral obranio Musin udarac s 15-ak metara iskosa s desne strane. No, loptu je odbio samo na nogu natrčalom brazilskom veznjaku.

Samuel Sarver je u sučevom dodatku (90+2) postigao treći pogodak za Dallas, dok je jedini strijelac za Real Salt Lake bio Diego Luna u 85. minuti.

Dallas je drugom pobjedom u nizu, a petom u ovoj sezoni, došao do sedmog mjesta u Zapadnoj konferenciji s 19 bodova, a toliko ih ima i šestoplasirani Real Salt Lake uz utakmicu manje. Vodeći San Jose ima 29 bodova, tri više od drugoplasiranog Vancouvera.

U sinoćnjem dvoboju vodećeg dvojca u San Joseu rezultat je bio 1-1. Poveli su domaćini već u 4. minuti golom Prestona Judda, a izjednačio je Sebastian Berhalter u 76. minuti.

Charlotte, za koji brani hrvatski vratar Kristijan Kahlina, odigrao je 2-2 na domaćem terenu protiv Cincinnatija. Gosti su imali dva gola prednosti nakon pogodaka Kevina Denkeyja (36) i Evandera (43) u prvom poluvremenu, a Charlotte je osvojio bod preokretom na početku drugog poluvremena s dva pogotka u razmaku od minute. Strijelci su bili Idan Toklomati (51) i Pep Biel (52).

Kahlina je imao tri obrane.

Charlotte je prekinuo niz od tri poraza i s 15 bodova je na sedmom mjestu u Istočnoj konferenciji. Cincinnati je s bodom više na šestoj poziciji. Vodeći Nashville ima 24 boda, dva više od New Englanda i Inter Miamija.