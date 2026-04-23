‘Musa će ovim tempom srušiti rekord, hrvatski golgeter ne prestaje zabijati’

Podijeli :

AP Photo/Brandon Wade via Guliver Image

Petar Musa igra u sjajnoj formi. Hrvatski napadač i zvijezda Dallasa sezonu je otvorio impresivno, zabivši devet golova u prvih devet utakmica, čime je zasjeo na vrh ljestvice strijelaca MLS-a.

Njegovi pogoci pomogli su Dallasu da se popne na sedmo mjesto Zapadne konferencije i ponovno uključi u borbu za doigravanje, koje su prošle sezone propustili.

U osobnom smislu, ovakav početak značajno povećava Musine šanse za poziv u hrvatsku reprezentaciju za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Ako bude na popisu, mogao bi zaigrati i protiv Engleske na stadionu AT&T u Arlingtonu, piše The Dallas Morning News.

S devet pogodaka Musa trenutačno predvodi utrku za najboljeg strijelca lige. Najbliži mu je pratitelj Nicolás Fernández iz New York Cityja s osam golova, dok su iza njih igrači sa sedam pogodaka, među kojima su Lionel Messi iz Inter Miamija i Sam Surridge iz Nashvillea.

Messi je prošle sezone osvojio nagradu s 29 golova u 28 utakmica, dok rekord lige i dalje drži Carlos Vela, koji je 2019. za Los Angeles FC postigao 34 gola.

Ako Musa ostane zdrav i nastavi ovim tempom od jednog gola po utakmici, mogao bi sezonu od 34 susreta završiti s 34 pogotka i tako izjednačiti Velin rekord.