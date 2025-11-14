Musa: Bilo je i suza nakon gola, ovo je nestvarno

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska je pobjedom 3:1 nad Farskim otocima osigurala prvo mjesto u skupini i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., što će biti njezin sedmi nastup na najvećoj nogometnoj pozornici. Dosad je osvojila jedno srebro i dvije bronce.

Iako su Vatreni zaostajali nakon ranog gola Turija, Joško Gvardiol je brzo izjednačio, a u nastavku su Petar Musa i Nikola Vlašić preokret pretvorili u sigurnu pobjedu. Hrvatska sada ima 19 bodova, šest više od Češke, uz dojmljiv omjer pogodaka 23:2. Preostaje još susret protiv Crne Gore u ponedjeljak (20:45), no plasman je već zaključen.

Nakon utakmice, izjavu je dao strijelac drugog pogotka Petar Musa.

“Presretan sam zbog plasmana na SP. Još sam sretniji što smo pobijedili i uzeli tri boda. Moj prvijenac? Bilo je i suza nakon gola, ovo je nestvarno. U Hrvatsku sam sletio u četvrtak, u petak sam dobio poziv. Neopisiv osjećaj, zahvaljujem se izborniku. Velika mi je razlika nakon dvije godine bez reprezentacije, imam puno važniju ulogu u klubu, jako sam sretan što mogu pomoći u ekipi. Amerika ima dobru infrastrukturu, sve su veliki stadioni, dobri uvjeti. Klima? Ovisi o državi, nadam se da ćemo izabrati dobro i veselim se”, rekao je Musa.

