VIDEO / Mundijal Specijal: Jedan od najboljih igrača HNL-a otkrio koliko daleko mogu Ronaldo i Portugal

FIFA World Cup 2. lip 2026

Nakon uvodnog predstavljanja skupine L Svjetskog prvenstva, u kojoj igraju Hrvatska, Engleska, Panama i Gana, naš Denis Draganović donosi vam nova četiri razgovora u kojima ćemo vam pobliže predstaviti četiri sudionika skupine K.

U njoj se nalazi Portugal, predvođen Cristianom Ronaldom, a njega će približiti jedan od najboljih igrača SHNL-a, portugalski veznjak Rijeke Tiago Dantas.

O Kolumbiji će govoriti veznjak Osijeka David Mejía, dok će o Uzbekistanu govoriti bivši trener Dinama, a danas trener armenskog Noaha, Sandro Perković.

Podsjetimo, Uzbekistan će u debiju na Svjetskom prvenstvu voditi Fabio Cannavaro, nekadašnji trener Dinama, kojemu je upravo Perković bio pomoćnik u zagrebačkom klubu.

Za kraj, DR Kongo predstavit će tamošnji novinar Cedric Zibika.

