Mundijal Specijal: Aračić za SK o Češkoj pred SP

Podijeli :

Hrvatska na predstojećem Svjetskom prvenstvu lovi treću uzastopnu medalju, a u sklopu serijala Mundijal Specijal naš Denis Draganović ugostio je 48 sugovornika koji su predstavili sve reprezentacije sudionice turnira u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

O reprezentaciji Češke govorio je Ante Aračić, nekadašnji igrač Hajduka i Slavije Prag. Podsjetimo, Česi su u kvalifikacijskoj skupini završili na drugom mjestu iza Hrvatske, a potom su kroz dodatne kvalifikacije izborili nastup na Svjetskom prvenstvu. Time su osigurali tek drugi plasman na Mundijal u svojoj povijesti.

Iz prve ruke o domaćinu SP-a: Zbog vlage i vrućine Meksiko već vodi 1:0 Legendarni Bora Milutinović za SK: Kako Crvena Zvezda nije uzela Huga Sancheza

Češka je prije 20 godina u Njemačkoj po prvi put igrala na Mundijalu:

“Tada je bilo drugačije vrijeme. Bilo je puno boljih igrača nego danas i igrali su u puno većim klubovima. Neke od njih poznam i osobno. Bili su tu igrač tipa Poborsky, Šmicer, Baroš…”

Ima li euforije u Češkoj dok traje prvenstvo, kao što je to slučaj u Hrvatskoj, ili su oni drugačiji?

“Nisu niti blizu kao mi. Njihov mentalitet uopće nije sličan našem. Nemaju oni neki preveliki naboj. Posljednjih godina se to malo promijenilo, ali ništa posebno.”

Kada ste igrali za Slaviju, tada je u Češku stigao Edin Džeko. Je li se odmah vidjelo kakav bi igrač mogao postati?

“Kad je Džeko stigao u Teplice poslali su ga na posudbu u drugu ligu, ali vidjelo se odmah da će biti veliki igrač. Možda ni on sam nije znao da će tako kvalitetno razviti. Družili smo se kratko vrijeme koliko je on bio tamo. Zvao sam ga u goste nekoliko puta, družili se, bili na večerama… Uglavnom sve pozitivno.”

Češka u skupini igra s domaćinom Meksikom, Južnom Korejom i Južnom Afrikom. Što očekujete od njih?

“Bit će im vrlo teško. Ta Južna Koreja je uvijek opasna, igraju živo, brzi su i agresivni. Nezgodno je čuvati takve igrače. Sve u svemu, nadam se da će proći grupu, ali nisam neki optimist.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.