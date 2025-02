Mudražija: Prvak će biti ona momčad koja angažira mene

Podijeli :

NK Lokomotiva

Veznjak Lokomotive Robert Mudražija briljira u najvišem razredu hrvatskog nogometa.

Prošli vikend je u 20. kolu SHNL-a u pobjedi nad Hajdukom zabio dva gola, prije toga je i Dinamu u 17. kolu također zabio dva gola u pobjedi 3:1, dok je protiv Gorice u 18. kolu ostvario hat-trick u osam minuta. Mudražija je dao i intervju za službenu stranicu SHNL-a.

Dotaknuo se svoje ključne uloge u Lokosima u kojima igra jedan od najboljih nogometa u karijeri.

“Tako kažu brojke. Uživam u izazovima, uvijek sam uživao i volio se nadmetati s najboljima i tako napredovati. Tako je i sad, iz kola u kolo pronalazim nove izazove i uživam u tome. Da, ispada da sam na pravi način odgovorio izazovima, ali najbitnije mi je da je Lokomotiva pobijedila i da smo se uspjeli vratiti poslije teškog poraza od Rijeke.

Nije jednostavno ući u nastavak sezone utakmicama protiv Rijeke i Hajduka, pogotovo nama koji smo bili u vrlo nezavidnom položaju, što po pitanju bodovnog salda, što uslijed činjenice da smo preko noći ostali bez kapetana Duje Čopa koji je puno značio za našu momčad.”

“Igram sigurno najbolji nogomet u karijeri, to definitivno. Počelo je krajem prošle sezone, a nastavilo se u ovoj. U čemu je tajna? U tome da uživam igrajući, u svom sam gradu, okružen ljudima koje volim. Odgovara mi način rada Silvija Čabraje, bez obzira na to što su treninzi vrlo intenzivni i što ni za koga nema popusta pa tako ni za mene. Osjećam se odlično, pun sam samopouzdanja i snage, vjerujem da se to itekako primijeti na terenu.”

Zanimljiv je bio njegov odgovor na potencijalni odlazak iz Lokomotive.

“Transfer će se dogoditi, to je neki logični slijed, ali uopće se ne opterećujem. Zadnja tri prijelazna roka bilo je događanja, ali da bi se realizirao jedan transfer potrebno je jako puno stvari koje se moraju poklopiti. Maksimalno sam usredotočen na igru, samo to mi je u fokusu, a o transferu ću razmišljati kad dođe konkretna ponuda.”

Rijeka, Hajduk i Dinamo glavni su konkurenti za naslov prvaka. Na pitanje tko će osvojiti SHNL, Mudražija je rekao: “Mogao bih sad reći da će to biti ona momčad koja angažira Roberta Mudražiju, haha. Još imaju vremena, ostalo je desetak ili petnaestak dana, haha (prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače, op. a.).

Rijeka u ovom trenutku ima bodovnu prednost u odnosu na pratitelje, Hajduk s Livajom je momčad ozbiljna ne samo za hrvatske, već i za europske okvire, a Dinamo ima najveći proračun i najbolje pojedince, a svoju je kvalitetu potvrdio izvedbama u Ligi prvaka.

Međutim, ispada da ćemo mi, pod navodnicima, mali krojiti njihovu sudbinu i prvenstvo. Nema više u HNL-u laganih utakmica, što je potvrdilo i ovo posljednje kolo u kojem su izgubili i Rijeka, i Hajduk i Dinamo.”