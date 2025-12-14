Moyes: Razlika Chelseaja i Evertona? Milijardu funti

Podijeli :

AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Chelsea je na Stamford Bridgeu svladao Everton 2:0 u susretu 16. kola Premier lige. Pogotke za londonsku momčad postigli su Cole Palmer u 21. minuti te Malo Gusto pred sam kraj prvog poluvremena, u 45. minuti.

Tom pobjedom Chelsea se popeo na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice, koje vodi u Ligu prvaka, dok Everton unatoč porazu zaostaje tek četiri boda.

Na konferenciji za novinare nakon utakmice trener Evertona David Moyes dobio je pitanje o razlici između njegove momčadi i Chelseaja. Kratko je odgovorio: „Milijardu funti“, uz smijeh.

Prema podacima Transfermarkta, vrijednost Evertonove momčadi procjenjuje se na oko 400 milijuna eura, dok je Chelsea na čak 1,18 milijardi eura. Londonski klub je tijekom ljetnog prijelaznog roka potrošio 339 milijuna eura na dovođenje novih igrača, ali je gotovo isti iznos vratio prodajama – 332 milijuna eura. Everton je, s druge strane, u pojačanja uložio 130 milijuna eura, dok je prodajom igrača zaradio svega 12,6 milijuna eura.