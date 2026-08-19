Mourinho otkrio zašto je propao transfer Rodrija u Real: ‘Njegove sumnje stvorile su sumnje kod mene’

José Mourinho prvi je put opširnije komentirao propali pokušaj Real Madrida da dovede Rodrija, koji je ovog tjedna službeno prešao iz Manchester Cityja u Barcelonu. Portugalac je otkrio da je osobno razgovarao sa španjolskim veznjakom, ali da su njegove dvojbe na kraju utjecale i na Realov stav.
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