Mourinho otkrio zašto je propao transfer Rodrija u Real: ‘Njegove sumnje stvorile su sumnje kod mene’

“Razgovarao sam s njim nekoliko puta i Real Madrid mu je dao vrlo dobru ponudu. Mislim da postoji vrlo dobar odnos s Cityjem. Bez pregovora sa Cityjem, klub je kontaktirao Rodrija i poslao mu važnu ponudu. Rodri je imao sumnje, dvoumio se… A njegove sumnje stvorile su sumnje kod mene”, rekao je Mourinho za El Chiringuito.

Portugalac smatra da igrači koji dolaze u Real moraju biti potpuno sigurni u svoju odluku.

“On je izvanredan igrač i bio je vrlo korektan prema nama, nemam ništa negativno za reći. Ali Real Madrid je klub takve dimenzije da ne može imati igrače koji razmišljaju dvaput. Nazoveš ih i igrač te pita: ‘Kada trebam doći?’

To je otprilike taj koncept. Rodri je bio vrlo korektan prema nama i želim mu dobro. Ne baš previše dobro, naravno, ali želim mu dobro”, dodao je.

Na pitanje je li Barcelona transferom Rodrija pobijedila Real, Mourinho je kratko odgovorio:

“Pobjede se ostvaruju na terenu. Pobjede su trofeji.”

Mourinho tvrdi da njegov odlazak u Barcelnou neće predstavljati Realu problem jer smatra da već ima dovoljno kvalitetnih opcija.

“Ne, ne nedostaje mi Rodri. Imamo rješenja, imamo kvalitetu i imamo igrače koje možda gledate kroz ono što su dosad napravili, ali ja volim misliti da imam sposobnost poboljšati igrače. Igrač koji je danas jedno sutra može biti drugačiji”, rekao je Mourinho.

Rodri je u Barcelonu stigao za oko 75 milijuna eura i potpisao do 2030. godine.