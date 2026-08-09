Mourinho nakon debija velikog pojačanja: Jadnik na odmoru ne radi ništa, mora se popraviti

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xGonzalesxPhoto TommasoxFimianox via Guliver

José Mourinho nakon debija Bernarda Silve za Real Madrid nije štedio kritike na račun fizičke pripremljenosti portugalskog veznjaka. Silva (31) ovog je ljeta stigao u Madrid kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Manchester Cityjem.

Portugalac je prvi nastup za novi klub upisao u subotnjoj pobjedi protiv mađarskog Ferencvarosa 2:1. U igru je ušao na početku drugog poluvremena, no njegov nastup nije u potpunosti zadovoljio Mourinha, koji ga je ranije opisivao kao “nevjerojatnog igrača”.

Iako cijeni njegove nogometne kvalitete, portugalski trener sada je javno ukazao na problem koji je primijetio već nakon prvog Silvinog nastupa za Real.

Mourinho je za Real Madrid TV izjavio da Silva na pripreme nije stigao u dobrom stanju. “On je izuzetno važan, ali spada među igrače koji se tijekom odmora mentalno potpuno isključe i ne rade ništa. Jadnik je zbog toga na pripreme stigao u prilično lošoj fizičkoj formi”, rekao je trener Reala. “Mora se popraviti. Ali on je nevjerojatan igrač.”

Trener je objasnio i da je Silvu tijekom utakmice morao taktički premjestiti zbog manjka svježine. “Tijekom utakmice sam shvatio da mu nedostaje snage, pa sam ga pomaknuo naprijed na poziciju ‘desetke’“, pojasnio je Mourinho. “Može igrati i tamo. Sposoban je pokriti tri ili četiri pozicije.”

Osim o Silvi, Mourinho je govorio i o odluci Viniciusa Juniora da potpiše novi šestogodišnji ugovor. Brazilac je nakon duljih pregovora odlučio ostati na Bernabéuu unatoč interesu Arsenala.

“Najvažnije je da je produžio ugovor. To je velika stvar za njega i za sve nas”, kazao je Mourinho. Komentirao je i njegovu trenutnu formu: “Tek su počeli trenirati i noge su im još uvijek teške od priprema. Nisam ni očekivao da će pretrčati 50 metara s loptom i zabiti gol. Sigurno će biti bolji u srijedu protiv Deportiva, a još bolji u nedjelju protiv Schalkea.”