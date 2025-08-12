Mourinho Livakovića ostavio na klupi u velikoj pobjedi Fenera, Kotarski branio u razbijanju Malmoa

Podijeli :

xSeskimphotox via Guliver

Fenerbahče je u sjajnoj utakmici pobijedio Feyenoord sa 5-2 nadoknadivši 1-2 poraz iz Rotterdama i tako prošao u playoff kvalifikacija za Ligu prvaka.

Nažalost, hrvatski vratar Dominik Livaković nije branio za Fener, Jose Mourinho je prednost pružio Irfanu Egribayatu.

Prvi su mrežu zatresi domaćini. Youssef En-Nesyri je u 28. minuti svladao Timona Wellenreuthera, no pogodak je poništen nakon asistencije VAR-a zbog zaleđa.

Uslijedila je “luda” završnica prvog dijela. Nizozemski sastav je u 41. minuti poveo golom Tsuyoshija Watanabea, no tri minute kasnije izjednačio je Archie Brown. Preokret je stigao u drugoj minuti nadoknade kada je Jhon Duran pogodio za 2-1.

Turski sastav je u 55. minuti poveo i sa 3-1 golom Freda, da bi Youssef En-Nesyri u 83. minuti zabio za 4-1. Watanabe je u 89. smanjio na 4-2, a konačnih 5-2 postavio je Talisca u petoj minuti nadoknade.

Završnu rundu doigravanja izborio je i Kopenhagen koji je deklasirao Malmo sa 5-0 nakon što je prvi susret završio bez golova.

Dominik Kotarski je branio za domaćine.

Rodrigo Huescas je doveo danski sastav u vodstvo u 31. minuti, da bi Robert dvije minute prije odmora povećao na 2-0.

U posljednjim trenucima prvog dijela došlo je do sudara Kotarskog i gostujućeg igrača Jensa Larsena nakon čega je španjolski sudac Jose Maria Sanchez pokazao na bijelu točku, međutim nakon VAR provjere poništio je jedanaesterac za Malmo, procijenivši kako je došlo do slučajnog sudara.

Korak bliže plasmanu u play-off Kopenhagen je stigao u 51. minuti kada je Mohamed Elyounoussi pogodio za 3-0. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 67. minuti golom Magnusa Mattssona za 4-0. Dvije minute kasnije Robert je svojim drugom golom na utakmici postavio konačnih 5-0.

Karabag je u uzvratu pobijedio Skhendiju sa 5-1 potvrdivši gostujućih 1-0 iz prvog susreta.

Gosti su poveli u 10. minuti golom Fabricea Tambe, no domaćin je do kraja prvog dijela zabio četiri gola. U nastavku su samo potvrdili uvjerljivo slavlje.

Golove za azerbajdžanski sastav zabili su Klisamn Cake (16-ag), Kady Borges (18), Nariman Axundzadə (33), Marko Janković (35-11m) i Leandro Andrade (59).

Fabijan Buntić nije branio za Karabag.