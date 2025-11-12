Moro o HNL-u: ‘Hajduk volim isto koliko i Dinamo!’

Podijeli :

GianlucaxRicci IPAxSport via Guliver Image

Toni Fruk i Nikola Moro na press konferenciji u Rijeci dobili su pitanje o HNL-u.

Fruk i Moro pojavili su se pred medijima pred utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih otoka u petak na Rujevici i u ponedjeljak protiv Crne Gore u Podgorici.

Utakmica Hrvatske i Farskih otoka igra se u petak od 20.45 sati. Hrvatskoj je bod dovoljan da osigura nastup na Svjetskom prvenstvu.

POVEZANO Fruk o Dalićevim promjenama: ‘Treba sve isprobati i vidjeti što funkcionira’ Izbornik Dalić sprema promjene za petak? Evo kako bi trebala izgledati ‘nova’ Hrvatska

Pred kraj press konferencije obojici je postavljeno zanimljivo pitanje, a vezano je uz hrvatsko nogometno prvenstvo. Naime, nakon ove stanke na rasporedu je Jadranski derbi, pa je Fruk dao svoj komentar o tome, dok je Moro bio upitan oko toga za koga navija.

“Hajdukov golman Ivušić i ja nismo puno pričali o tome, dat ću sve od sebe da zaustavim taj njihov niz i njegovu seriju clean sheetova. Oni su u naletu i u dobroj formi, bit ćemo odmorni nakon ove stanke, očekujem vrlo dobru utakmicu”, dodao je Fruk, a Moro je to ovako komentirao:

“Pratim sve utakmice HNL-a, imam puno prijatelja u raznim klubovima. Što se tiče mojeg navijanja, nema tu što za reći, svi sve znate, nema potrebe da o tome pričamo svaki put. Volim Hajduk podjednako kao i Dinamo. Hajduk mi je bio neki prvi dječački klub, ali to ne znači da Dinamo volim manje”, zaključio je Moro.