Moro i Bologna u drami šokirali Inter i prošli u finale Superkupa

xGiuseppexMaffiax via Guliver

U finalu talijanskog Superkupa koji se održava u Rijadu igrat će nogometaši Bologne, što im je uspjelo po prvi puta u klupskoj povijesti.

U polufinalu je Bologna s ukupnih 4-3 bila bolja od Intera nakon raspucavanja jedanaesteraca. Nakon 90 minuta Bologna i Inter su odigrali 1-1. U finalu u ponedjeljak Bologna će igrati protiv Napolija koji je dan ranije s 2-0 nadigrao Milan.

Već u drugoj minuti Inter je stekao prednost, a u vodstvo ga je doveo francuski napadač Thuram. Bologna se uspjela oporaviti nakon ranog šoka te je Orsolini u 35. minuti realizirao jedanaesterac za 1-1.

U drugom dijelu su obje momčadi imale brojne šanse, ali bila je to večer u kojoj su iznimno inspirirani bili vratari, Ravaglia na vratima Bologne i Martinez na drugoj strani. Odluka je tako pala u izvođenju jedanaesteraca gdje su kod Intera pogodili samo Martinez i De Vrij. Ravaglia je obranio udarce Bastoniju i Bonnyju, dok je Barella pucao preko vrata.

Kod Bologne s bijele točke nisu pogađali hrvatski nogometaš Nikola Moro i Miranda, a ključni pogodak za finale zabio je legendarni nekadašnji talijanski reprezentativac Ciro Immobile.

Moro je odigrao cijelu utakmicu za Bolognu, dok je za Inter od 86. minute zaigrao Petar Sučić.