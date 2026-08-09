Monaco preokrenuo Redse, Liverpool i drugu utakmicu zaredom prokockao 2-0

Liverpool je od početka nametnuo ritam i već u sedmoj minuti Florian Wirtz opasno zaprijetio, no Lukas Hradecky obranio je njegov udarac, kao i pokušaj Jeremieja Frimponga iz nastavka akcije. Monacov vratar bio je na velikim iskušenjima i nekoliko minuta kasnije nakon udarca glavom Codyja Gakpa.

Pritisak Liverpoola napokon je urodio plodom u 16. minuti. Ryan Gravenberch i Dominik Szoboszlai odigrali su odličnu kombinaciju, a Alexander Isak preciznim udarcem pogodio za 1:0.

Liverpool je nastavio napadati, a drugi pogodak stigao je u 29. minuti. Lewis Koumas ubacio je prema Gakpu, koji je glavom spustio loptu u gužvu, a Wirtz se najbolje snašao i povisio na 2:0.

Činilo se da Liverpool ima sve pod kontrolom, no Monaco se vratio neposredno prije odmora. Virgil van Dijk skrivio je kazneni udarac u 43. minuti, a Aleksandr Golovin bio je precizan s bijele točke za 2:1.

U nastavku je uslijedio potpuni pad Liverpoola. Monaco je sve češće prijetio, a u 56. minuti Mika Biereth iskoristio je odbijanac nakon obrane Giorgija Mamardashvilija i zabio za 2:2.

Andoni Iraola potom je posegnuo za izmjenama, a u 60. minuti debitirao je i Victor Muñoz. No Liverpool nije uspio ponovno uspostaviti kontrolu. Mamardashvili je u 70. minuti velikom obranom zaustavio Mamadoua Coulibalyja, ali desetak minuta kasnije više nije mogao spasiti svoju momčad.

U 88. minuti Paris Brunner pogodio je glavom nakon kornera i donio Monacu pobjedu 3:2.

Tako je Liverpool u samo tjedan dana drugi put ispustio dva gola prednosti u pripremnim utakmicama. Nakon Leedsa, sada ga je na isti način kaznio i Monaco.