Momčad Rijeke doživjela probleme pri povratku iz Vatikana, avion je morao prisilno sletjeti

Na povratku ih je, međutim, dočekao problem. Umjesto planiranog slijetanja na Krk, zbog turbulencija su morali prisilno sletjeti u Trst.

“Delegacija HNK Rijeka, koja je danas imala čast sudjelovati na audijenciji kod Pape Lava XIV, sretno je sletjela na aerodrom u Trstu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na riječkom području, slijetanje u Zračnu luku Rijeka na Krku nije bilo moguće, pa je ruta izmijenjena u posljednji trenutak. Let je prošao u zahtjevnim uvjetima, uz jače turbulencije, ali delegacija je na kraju sretno sletjela u Trst”, objavila je Rijeka na društvenim mrežama.

