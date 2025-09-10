Momčad Rijeke doživjela probleme pri povratku iz Vatikana, avion je morao prisilno sletjeti

Nogometaši i stručni stožer HNK Rijeke posjetili su papu Lava XIV. u Vatikanu, čime su postali prvi hrvatski klub s audijencijom kod novog Svetog Oca.
Na povratku ih je, međutim, dočekao problem. Umjesto planiranog slijetanja na Krk, zbog turbulencija su morali prisilno sletjeti u Trst.
“Delegacija HNK Rijeka, koja je danas imala čast sudjelovati na audijenciji kod Pape Lava XIV, sretno je sletjela na aerodrom u Trstu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na riječkom području, slijetanje u Zračnu luku Rijeka na Krku nije bilo moguće, pa je ruta izmijenjena u posljednji trenutak. Let je prošao u zahtjevnim uvjetima, uz jače turbulencije, ali delegacija je na kraju sretno sletjela u Trst”, objavila je Rijeka na društvenim mrežama.
Rijeka je zbog posjeta papi odgodila dvoboj 1/16 finala SuperSport Hrvatskog kupa protiv Maksimira, a utakmica će biti odigrana sljedeći tjedan.
