‘Momčad nije prihvatila Jurićev rigidni nogomet, željeznu disciplinu i razdražljiv karakter’

Podijeli :

Nicolo Campo via Guliver Images

Nakon samo 15 utakmica na klupi Atalante Ivan Jurić dobio je otkaz, ukupno treći u godinu dana.

Ivan Jurić spojio je nezahvalni ‘hat-trick’ otkaza u samo 12 mjeseci. Roma, Southampton i sada Atalanta. Tri ekspresne i razočaravajuće epizode hrvatskog trenera.

U ovoj recentnoj, u Bergamu, u 15 utakmica svih natjecanja ostvario je samo četiri pobjede uz osam remija i tri poraza. Otkaz je dobio nakon dva uzastopna poraza u Serie A, koja su uslijedila nakon niza od čak šest remija. Zbog loših rezultata, momčad je nakon 11 kola pala na 13. mjesto na ljestvici. Očekuje se da će ga u Bergamu naslijediti Raffaele Palladino.

VEZANA VIJEST Loša serija presudila: Ivan Jurić dobio otkaz

Mnogi se sada u Italiji bave razlozima Jurićeva otkaza, no prilično je jasno da mu nisu presudili samo rezultati već i narušen odnos sa svlačionicom, što se posebno vidjelo u situaciji s Ademolom Lookmanom.

Atalanta Oggi, portal specijaliziran za praćenje kluba iz Bergama, osvrnuo se na Jurićevo kratko razdoblje.

“Ideja dovođenja trenera slične nogometne filozofije poput Gasperinijeve, bazirane na visokom presingu i obrani na čovjeka, nije donijela željene rezultate. Momčad, godinama naviknuta na metode višegodišnjeg trenera, mučila se u prilagođavanju na verziju igre koja se smatrala rigidnijom i ne toliko briljantnom. Nekonzistentne izvedbe i loši rezultati stvorili su tenzije u svlačionici, što je učinilo odluku uprave o završetku suradnje s hrvatskim trenerom neminovnom.”

Što sada nakon tri neslavne epizode u godinu dana?

“Jurićevo iskustvo u Bergamu dolazi uslijed izazovnog razdoblja za trenera, nakon razočaravajućih epizoda u Romi i Southamptonu. Zajednički nazivnik tih propalih epizoda čini se njegov razdražljiv karakter i manjak sklonosti kompromisu. Njegov stil nogometa, koji traži totalnu posvećenost i željeznu disciplinu, sudara se s dinamikom momčadi koja ga nije uspjela u potpunosti prihvatiti. Procijep između trenera i momčad postao je nepopravljiv, što je dovelo do otkaza koji je zaključio kratko i razočaravajuće poglavlje za Atalantu i ostavilo Jurića da iznova izgradi svoj karijerni put”, piše Atalanta Oggi.