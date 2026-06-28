Mogu li Messi i Argentina do obrane naslova? Ždrijeb ih je ‘pomazio’, izbjegavaju sve velikane

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver

Argentina grupnu fazu Svjetskog prvenstva završila je sa stopostotnim učinkom i devet osvojenih bodova, čime je potvrdila prvo mjesto u skupini J. Aktualni svjetski prvaci slavili su protiv Alžira (3:0), Austrije (2:0) i Jordana (3:1), uz impresivnu gol-razliku 8:1.

Takav učinak donio je reprezentaciji Argentine vrlo povoljan put kroz nokaut-fazu, zbog čega brojni navijači na društvenim mrežama njihov ždrijeb nazivaju jednim od najlakših na turniru. Španjolski mediji također ističu kako je riječ o velikoj prednosti za momčad Lionela Scalonija te smatraju da bi sve osim plasmana u polufinale bilo veliko razočaranje.

U šesnaestini finala Argentina će igrati protiv Zelenortskih Otoka, reprezentacije koja je na svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu izborila prolazak skupine nakon remija sa Španjolskom i Urugvajem. Unatoč tome, Argentinci će u taj susret ući kao veliki favoriti.

Ako opravdaju tu ulogu, u osmini finala čekat će ih pobjednik dvoboja Australije i Egipta. Nijedna od tih reprezentacija ne spada među glavne kandidate za naslov, što Argentini dodatno otvara put prema završnici turnira.

U četvrtfinalu bi mogli igrati protiv pobjednika susreta između Švicarske i Alžira ili Kolumbije i Gane. Kolumbija se smatra najjačom reprezentacijom u tom dijelu ždrijeba, no Argentina do polufinala ne može igrati protiv najvećih europskih velesila.

Naime, potencijalni dvoboji s Francuskom, Španjolskom, Njemačkom, Portugalom, Hrvatskom, Belgijom, Nizozemskom i Marokom mogući su tek u finalu jer se sve te reprezentacije nalaze na suprotnoj strani ždrijeba.

Najozbiljniji izazovi na argentinskoj strani mogli bi stići tek u polufinalu, gdje bi se mogla sastati s Brazilom ili Engleskom. Među mogućim protivnicima nalaze se još Japan, Obala Bjelokosti, Norveška, Meksiko, Ekvador i DR Kongo.

Drugim riječima, Argentina na putu do polufinala može izbjeći gotovo sve najveće europske reprezentacije, a prvi dvoboj protiv jednog od glavnih favorita mogla bi odigrati tek u borbi za finale.

Argentina će protiv Zelenortskih Otoka igrati 3. srpnja u Miamiju. U slučaju pobjede, osminu finala igrat će 7. srpnja u Atlanti, četvrtfinale 11. srpnja u Kansas Cityju, a eventualno polufinale 15. srpnja ponovno u Atlanti.