Modriću u Milan stiže jedan od najvećih promašaja u povijesti Uniteda?

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Po pisanju talijanskih medija ovog petka Milan i Roma pokušat će tijekom skorašnjeg zimskog prijelaznog roka iz Manchester Uniteda dovesti 24-godišnjeg nizozemskog nogometaša Joshuu Zirkzeea.

U jakom transferu prošle godine Zirkzee je iz Bologne prešao u Manchester United gdje se u niti jednom trenutku nije na pravi način aklimatizirao, a tamošnji navijači od početka su ga vidjeli kao veliki promašaj klupske struke. U Manchester Unitedu Zirkzee je skupio 36 nastupa u Premier ligi, a postigao je tri pogotka.

Boban o kontaktu s Modrićem prošlog ljeta: ‘To je bio san, ali…’ Ancelotti: Pronaći novog Kroosa ili Modrića – to je nemoguće

Nizozemskog napadača u talijanskom nogometu gledaju posve drugačije jer je u Bologni od 2022. do 2024. ostavio odličan dojam. Bio je glavni igrač u svim uspjesima Bologne koji su se nizali u to vrijeme, a u dresu tog kluba je odigrao 53 utakmice u Serie A uz 13 pogodaka.

Milan i Roma imaju potrebu dodatno pojačati svoj napadački red i za oba kluba je Zirkzee odlična opcija. Nizozemcu je također primamljiv povratak u Italiju, a uz sve to za njega postoji i interes West Hama.

Profesionalnu karijeru Zirkzee je počeo u Bayernu, a prije dolaska u Bolognu još je igrao za Parmu i Anderlecht. Za nizozemsku reprezentaciju je skupio šest nastupa uz jedan gol.

Roma je trenutačno druga na ljestvici talijanske Serie A, dok je Milan treći. Roma je tijekom 11 ligaških nastupa postigla samo 12 pogodaka.