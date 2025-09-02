Modrićev suigrač pozvan u reprezentaciju nakon sedam godina pauze

Vezni igrač Milana Ruben Loftus-Cheek (29) dobio je poziv u englesku reprezentaciju sedam godina nakon što je posljednji put nastupio za "Gordi Albion".
Suigrač Luke Modrića u Milanu je posljednji put zaigrao za englesku vrstu u studenom 2018. protiv Sjedinjenih Država, a do sada je ukupno upisao deset nastupa.
Izbornik engleske reprezentacije Nijemac Thomas Tuchel pozvao je Loftus-Cheeka nakon što se u subotu ozlijedio veznjak Crystal Palacea Adam Wharton.
Nakon što prošle sezone nije postigao niti jedan gol u niti jednom natjecanju, ofenzivni veznjak je prošlog vikenda postigao svoj prvi gol u sezoni u pobjedi 2-0 u gostima kod Leccea i to na Modrićevu asistenciju.
Loftus-Cheek je najbolje igre pokazivao u dresu Chelseja pod Tuchelom, međutim, sve krenulo nizbrdo nakon što su novi vlasnici otpustili Tuchela.
Engleska trenutačno vodi u skupini K s tri pobjede, Albanija je druga s pet bodova, dok Srbija i Latvija imaju po četiri boda. Na začelju je Andorra bez bodova.
Engleska dočekuje Andoru u subotu, 6. rujna, a tri dana kasnije gostuje u Srbiji.
