Modrićev suigrač pozvan u reprezentaciju nakon sedam godina pauze

Vezni igrač Milana Ruben Loftus-Cheek (29) dobio je poziv u englesku reprezentaciju sedam godina nakon što je posljednji put nastupio za "Gordi Albion".

Suigrač Luke Modrića u Milanu je posljednji put zaigrao za englesku vrstu u studenom 2018. protiv Sjedinjenih Država, a do sada je ukupno upisao deset nastupa.

Izbornik engleske reprezentacije Nijemac Thomas Tuchel pozvao je Loftus-Cheeka nakon što se u subotu ozlijedio veznjak Crystal Palacea Adam Wharton.

Nakon što prošle sezone nije postigao niti jedan gol u niti jednom natjecanju, ofenzivni veznjak je prošlog vikenda postigao svoj prvi gol u sezoni u pobjedi 2-0 u gostima kod Leccea i to na Modrićevu asistenciju.

Loftus-Cheek je najbolje igre pokazivao u dresu Chelseja pod Tuchelom, međutim, sve krenulo nizbrdo nakon što su novi vlasnici otpustili Tuchela.

Engleska trenutačno vodi u skupini K s tri pobjede, Albanija je druga s pet bodova, dok Srbija i Latvija imaju po četiri boda. Na začelju je Andorra bez bodova.

Engleska dočekuje Andoru u subotu, 6. rujna, a tri dana kasnije gostuje u Srbiji.