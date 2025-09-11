Modrićev suigrač otišao iz Milana za sedam milijuna eura

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TommasoxFimianox via Guliver

Francuski veznjak Yacine Adli (25) napustio je redove Milana i karijeru će nastaviti u saudijskom Al Shababu, objavili su Rossoneri.

Talijanski mediji navode kako je Milan njegovom prodajom zaradio oko sedam milijuna eura.

U Milanu žele zadržati američkog Hrvata, pomaci se očekuju u listopadu VIDEO / Modrić dobio duel uz aut liniju, Maksimir je poludio i nagradio ga ovacijama

Adli je bio član Rossonera od 2021. godine, međutim veći dio vremena je proveo na posudbama u Bordeauxu i Fiorentini. Za Milan je sakupio 39 nastupa postigavši jedan gol.

Karijeru je počeo u PSG-u, iz kojeg je prešao u Bordeaux, a potom je 2021. za osam milijuna eura preselio na San Siru.

Upisao je više od 40 nastupa za mlađe uzraste francuskih reprezentacija, ali nikada nije zaigrao za seniorski sastav Tricolora.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.