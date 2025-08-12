Modrićev suigrač: Njegov dolazak u Milan je pun pogodak, on nas inspirira

Dolazak Luke Modrića u Milan izazvao je veliku euforiju među navijačima i unio novu energiju u svlačionicu.

Hrvatski veznjak, jedan od najboljih igrača svoje generacije, stigao je kao figura autoriteta koja je Rossonerima nedostajala. Njegovo bogato iskustvo, liderske sposobnosti na terenu i pobjednički mentalitet već su počeli mijenjati atmosferu u klubu.

Napadač Milana Santi Giménez je u razgovoru za medije poručio:

“Uvijek je san osvojiti Scudetto. Luka nas inspirira svojim trofejima i igrom. Njegov dolazak je pun pogodak. Od prvog dana vidi se njegova kvaliteta. Napadačima daje ono što im treba.”

Istaknuo je da su prošle sezone presudili detalji, poput izgubljenih bodova u završnicama i isključenja Thea Hernándeza u Ligi prvaka. Na mogućnost dolaska još jednog napadača u redove talijanskog velikana Giménez je rekao:

“Konkurencija nas čini boljima. Moj je cilj zabiti što više golova.”

Na klupu Milana vraća se Max Allegri, trener koji je klub odveo do naslova prvaka 2011. i s Juventusom osvojio pet uzastopnih titula, s jasnim ciljem da momčad ponovno postane ozbiljan konkurent za Scudetto. Sezonu će otvoriti dvobojem protiv Barija u Kupu, a potom ih u Serie A čekaju Cremonese i Lecce, što im pruža priliku za ulazak u sezonu u pobjedničkom ritmu.

