Modrićev Milan se minimalnom pobjedom u ‘gradu Romea i Julije’ vratio na drugo mjesto

Nogomet 19. tra 202617:18 0 komentara
Matteo Gribaudi Image via Guliver

Nogometaši Milana slavili su s minimalnih 1-0 na gostovanju u Veroni i tom pobjedom privremeno došli na drugo mjesto prvenstvene ljestvice.

Pogodak vrijedan tri boda postigao je francuski veznjak Adrien Rabiot u 41. minuti na asistenciju Rafaela Leaa. To je bila Milanova sedma uzastopna pobjeda u Veroni te ukupno 11. zaredom protiv ovog suparnika.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan, a Domagoj Bradarić je bio u početnom sastavu Verone, ali ga je trener Paolo Sammarco u poluvremenu ostavio u svlačionici.

Milan se sa 66 bodova izjednačio s Napolijem, ali ga je preskočio zbog bolje gol-razlike i zasjeo je na drugo mjesto. Verona je s 18 bodova i dalje predzadnja, a isti broj bodova, uz utakmicu manje, ima Pisa koja je na začelju.

