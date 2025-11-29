Modrićev Milan pobjedom protiv Bašićevog Lazija skočio na vrh Serie A

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Važna pobjeda za Rossonere u okršaju dvojice Hrvata.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitavu utakmicu za Milan koji je u 13. kolu minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Lazija zasjeo na vrh ljestvice talijanskog prvenstva.

Jedini gol na utakmici postigao je Rafael Leao u 51. minuti.

Toma Bašić igrao je za Lazio do 85. minute.

Vodeći Milan sada ima 28 bodova, jedan više od druge Rome, a tri više od trećeg Napolija, a upravo će Roma i Lazio igrati međusobno u nedjelju.

Lazio je osmi sa 18 bodova.