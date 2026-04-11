Modrićev Milan debaklom na domaćem terenu ugrozio izglede za plasman u Ligu prvaka

Gosti su poveli autogolom Davidea Bartesaghija u 27. minuti, povećali prednost glavom Jurgena Ekkelenkampa u 37. minuti, a konačnih 3:0 postavio je Arthur Atta u 71. minuti.

Milan je imao nekoliko prilika, ali se uglavom Udinese jako dobro branio. Hrvatski veznjak Luka Modrić nije uspio promijeniti tijek utakmice prije nego što je izašao u 73. minuti zajedno s Christianom Pulisicem. Poraz je dodatno razočarao navijače, koji su već na poluvremenu zviždali zbog 0:2.

Ovo je veliki udarac za Milan u borbi za mjesto u Ligi prvaka, dok je Udinese ostvario jednu od najuvjerljivijih gostujućih pobjeda sezone.