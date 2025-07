UŽIVO / Modrić sletio u Milano, slijedi potpis ugovora s talijanskim velikanom

Luka Modrić sletio je s 25 minuta zakašnjenja u odnosu na prvotni plan. Prema pisanju Gazzette, navijača nije bilo ispred terminala, no to i ne čudi s obzirom na to da su ograde prilično udaljene od izlazne zone. Ipak, dolazak hrvatskog veznjaka pratile su brojne inozemne televizijske ekipe, uključujući i one iz Hrvatske.