Modrić spektakularno dočekan na San Siru, Milan slavio protiv drugoligaša u Kupu

Modrić je konačno dočekan na mitskom stadionu u Milanu.

Nogometaši Milana uspješno su otvorili ovogodišnji nastup u talijanskom Kupu. U dvoboju prvog kola na San Siru svladali su Bari rezultatom 2:0 i time osigurali prolazak u sljedeću rundu natjecanja.

Rossoneri su posao riješili golovima svojih zvijezda – Rafael Leão precizno je pogodio u 14. minuti, dok je Christian Pulišić već na početku drugog poluvremena, u 48. minuti, potvrdio pobjedu. Milan je nakon toga rutinski kontrolirao igru i bez većih problema priveo dvoboj kraju.

Posebnu pažnju privukao je trenutak u 66. minuti kada je na teren zakoračio Luka Modrić. Kapetan hrvatske reprezentacije upisao je svoj službeni debi u dresu Milana i za nešto manje od pola sata igre pokazao da će biti važan faktor u sredini terena. U limitiranom vremenu upisao je jedno ključno dodavanje, dva puta precizno pronašao suigrače dugim loptama, dobio većinu duela, jednom oduzeo loptu te u par navrata demonstrirao prepoznatljivi dribling.

No, najemotivniji trenutak večeri dogodio se i prije samog početka utakmice. Tada je Modrić po prvi put kao igrač Milana zakoračio na travnjak San Sira, a tribine su eruptirale. Oko 70 tisuća navijača pozdravilo ga je gromoglasnim ovacijama, dajući mu do znanja koliko je njegov dolazak izazvao oduševljenje među navijačima Rossonera.