Modrić pružio podršku svima koji se bore s požarom u Omišu

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Veliki požari koji su posljednjih dana zahvatili područje Omiša izazvali su brojne reakcije, a među onima koji su poslali poruku podrške našao se i hrvatski kapetan Luka Modrić.

Modrić se putem društvenih mreža oglasio porukom podrške svima koji se bore s vatrenom stihijom i sudjeluju u njezinu obuzdavanju. Hrvatski kapetan podijelio je na svom Instagram storyju objavu profila “Volim Hrvatsku” na kojem je jasno naznačena izjava “Bože, čuvaj Hrvatsku”.

Njegova objava ubrzo je privukla veliku pozornost javnosti, a brojni pratitelji izrazili su nadu da će požari što prije biti stavljeni pod kontrolu te da će svi stanovnici i pripadnici hitnih službi ostati sigurni.