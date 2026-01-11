Modrić po prvi put u Serie A danas kreće s klupe

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Luka Modrić (40) danas će po prvi put otkako je stigao u Milan biti rezerva na prvenstvenoj utakmici.

U 20. kolu Serie A, Milan od 15 sati igra protiv Fiorentine, a Modrić, koji je dosad bio starter na svih 18 odigranih susreta (utakmica protiv Coma je odgođena), prvi put će sjediti na klupi. Prema pisanju Gazzette dello Sport, odluku je potvrdio trener Max Allegri, a talijanski medij objašnjava i razloge za ovo neočekivano rješenje u Milanovoj prvoj postavi ove sezone.

“Allegri je prinuđen ostaviti Modrića na klupi zbog zgusnutog rasporeda. Ako bi ga danas stavio u igru od početka, to bi značilo da Modrić u devet dana igra čak tri utakmice”, piše Gazzetta, uz napomenu da je dvije prethodne igrao po svih 90 minuta:

“Jako je malo vremena za oporavak i zato su rotacije igrača nužne, posebno onih koje se najviše koristi. Među njima se ističe Modrić, koji je ne samo starter u svih 18 dosadašnjih utakmica, nego je u njima odigrao čak 1571 minutu. Toliko ih je sakupio jer je na spomenutih 18 utakmica samo tri puta zamijenjen i to najranije u 70. minuti.”