Modrić: Nestvarno mi zvuči da ću sutra napuniti 40 godina, o godinama nikad ne razmišljam

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je četvrti kvalifikacijski ispit za Svjetsko prvenstvo 2026. i pritom uvjerljivo svladala Crnu Goru rezultatom 4:0.
Vatreni su odigrali dominantnu utakmicu te nastavili savršen niz pobjeda u kvalifikacijama, čime su zadržali stopostotni učinak. Zanimljivo, ovo je tek drugi put u povijesti da je hrvatska reprezentacija ostvarila takav uspjeh u uvodnim kolima kvalifikacija.
Nakon susreta kapetan Luka Modrić porazgovarao je za Novu TV:
“Super utakmica, mislim da smo od početka sporo ušli, ali krenulo je bolje, dignuli smo se i zasluženo pobijedili. To je najvažnije, možemo biti zadovoljni, a poslije je bilo puno lakše kad su ostali s igračem manje. Trebalo je i to privesti kraju, gol-razlika je i dalje bitna i nikad nije na odmet zabiti pokoji gol.”
Modrić: ‘Bitno je da se kvalificiramo’
Nakon toga je prokomentirao mogućnost maksimalnog učinka na kraju ciklusa: “Daj Bože da bude tako. Dobro djeluje i dobro smo krenuli, a znamo što nam idući ciklus donosi. Trebamo se vratiti u klubove pa se vratiti spremni i zdravi i onda riješiti sve u sljedećem ciklusu. Manje je bitno hoće li biti sve pobjede, bitno je da se kvalificiramo.”
Vatreni su trenutačno ušli u premijerno društvo nakon njemačkog kiksa: “Znam da smo nakon njemačkog poraza ušli u 1. pot i to je velika prednost, no ne trebamo se previše time baviti. Bitno je da se izravno plasiramo pa ćemo razmišljati gdje smo i što smo.
Na kraju je prokomentirao aplauz navijača: “Lijepo iznenađenje, hvala savezu i navijačima na podršci, svaki put me dirnu ljubavlju i podrškom koju mi daju. Ovo je poseban dan za mene, sutra mi je rođendan, a oni su mi ga učinili još boljim. Ja se osjećam dobro i ne razmišljam o godinama, zvuči mi nestvarno da ću napuniti 40 godina, no bitno je da smo živi, zdravi i da se dobro osjećamo.”
