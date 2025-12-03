Modrić neće igrati u sljedećoj utakmici Milana

Unatoč tome što Rossonere početkom idućeg tjedna čeka zahtjevno prvenstveno gostovanje kod Torina, najavljuje se visoka motivacija i tek nekoliko rotacija u sastavu. Ključni igrači, među kojima su Adrien Rabiot i Rafael Leao, trebali bi ostati u prvih 11.

Luka Modrić, koji je upisao 13 uzastopnih startova i postao jedan od najvažnijih Allegrijevih oslonaca, dobiva zasluženi odmor. U posljednjim susretima pokazivao je znakove umora pa ga trener planira izostaviti iz kadra kako bi se osvježio za izazove koji slijede.

Talijanski mediji također potvrđuju da će Ardon Jashari konačno krenuti od prve minute. Švicarski veznjak nije bio starter još od 9. kolovoza, a nakon teške ozljede polako se vraćao kroz treninge. Sad bi trebao zauzeti mjesto u sredini terena i dobiti ozbiljniju minutažu.